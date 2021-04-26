الصحة تسجل 6536 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/04/26 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6536 اصابة بـ وباء كورونا و 7910 حالة شفاء اضافة الى وفاة 46 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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