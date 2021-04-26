صالح يؤكد أهمية العمل المشترك لتخفيف توترات المنطقة

2021/04/26 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، أهمية العمل المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإرساء السلام لشعوبها

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “صالح تسلم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد سالم عيسی الزعابي”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى “العلاقات الثنائية العميقة بين الشعبين الشقيقين، وأهمية العمل لتطويرها في جميع المجالات وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها وبما يخدم المصالح المشتركة”.

وأكّد أن “سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق تهدف لتعزيز علاقاته مع الجميع من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وإرساء السلام في المنطقة، والعمل على تخفيف حدة التوترات والخلافات وأهمية التلاقي وحسن الحوار من أجل تحقيق ذلك، والانطلاق نحو فرص التنمية والتقدم لكل شعوب المنطقة”.

من جانبه اكد السفير الزعابي “دعم القيادة الإماراتية للعراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة في كل المجالات”.

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