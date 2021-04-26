الموقف الوبائي في العراق: طفرة جديدة في عدّاد الوفيات والإصابات

2021/04/26 | 16:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في العراق

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وسجلت الوزارة (26 نيسان 2021)، "6536 إصابة جديدة، و46 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع الذين تماثلوا للشفاء 7910.

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