هيئة قناة السويس تنفي اعتقال طاقم سفينة

2021/04/26 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الفريق، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، صحة ما يتم تداوله من أنباء عن اعتقال طاقم سفينة "أيفرغيفن" التي تسببت في تعطيل الملاحة في القناة عدة أيام.

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