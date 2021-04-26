صالح يؤكد أهمية العمل المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإرساء السلام

2021/04/26 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على أهمية العمل المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإرساء السلام لشعوبها.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “رئيس الجمهورية […]

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