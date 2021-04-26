2021/04/26 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عتقال متهم وفق قانون مكافحة الإرهاب و (9) آخرين لإطلاق العيارات النارية على دور المواطنين الآمنة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها نفذت حملة أمنية مبكرة على المتهمين والمطلوبين وبإشراف قائد شرطة المحافظة العميد (عبد الخضر جاسم) ضمن قاطع مسؤولية شرطة البلدة أسفرت عن اعتقال متهمين بجرائم الإرهاب وما يعرف بـ (الدكة العشائرية)".

وأشارت إلى "اعتقال (متهم) وفق قانون مكافحة الإرهاب، و(9) آخرين وفق أحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية، وحجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للأنظمة المرورية وتسليمها الى مواقع الحجز المخصصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. الشرطة تلاحق مرتكبي 'الدكة العشائرية' وتطيح بـ9 منهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. الشرطة تلاحق مرتكبي 'الدكة العشائرية' وتطيح بـ9 منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).