2021/04/26 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الاثنين، إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات

التفاهم المتفق عليها بين العراق

والإمارات، وذلك خلال تسلمه أوراق

اعتماد السفير الإماراتي الجديد سالم

عيسی الزعابي.

وأشار صالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي ويدعو لتفعيل اتفاقيات البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي ويدعو لتفعيل اتفاقيات البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).