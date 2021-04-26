الكعبي: إعادة فك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها لوزارتي الصحة والتربية

2021/04/26 | 17:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاثنين، إعادة فك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها الى وزارة الصحة والتربية.

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