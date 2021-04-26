الدائرة الإعلامية تنشر تفاصيل جلسة البرلمان الاستثنائية بشأن ابن الخطيب

2021/04/26 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

مجلس النواب يناقش حادثة مستشفى ابن الخطيبعقد مجلس النواب جلسة استثنائية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاثنين 26/4/2021 لمناقشة تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب الخاصة بمرضى فايروس كورونا.وتقدم السيد الحلبوسي في مستهل الجلسة بالتعزية للشعب العراقي واهالي ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيا الله بالرحمة والغفران لشهداء الفاجعة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مشيرا الى تكليف الدكتور بشير حداد لتمثيل مجلس النواب ضمن اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب.وتلا المجلس سورة الفاتحة على ارواح شهداء مستشفى ابن الخطيب وشهداء العراق جميعا.من جهة اخرى، تلا النائب كاطع الركابي بيانا استذكر فبه النائب الراحل عدنان الاسدي، مشيدا بمسيرته النضالية منذ ان انخرط في الحركة الاسلامية ومناهضة نظام حزب البعث البائد.بعدها تلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق وروح النائب الاسدي.ونقاش المجلس حيثيات حادثة مستشفى ابن الخطيب المخصصة لمرضى جائحة كورونا التي وقعت قبل يومين وراح ضحيتها عشرات المتوفين والجرحى بسبب الاهمال وسوء الادارة.وطالب عدد من السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس جانب منها السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس بوقفة جادة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية من اساسها ومكافحة الفساد الاداري والمالي فيها، وأن يأخذ القضاء دوره في محاسبة المقصرين المسؤولين عن وقوع الحادثة لوضع حد لهذه الحوادث المتكررة واعتبار ضحايا مستشفى ابن الخطيب شهداء ومنح ذويهم حقوقهم وتعويض الجرحى ومعالجة الحالات الصعبة خارج العراق وتأهيل المستشفيات وصيانة المؤسسات الصحية وفك التداخل في الصلاحيات بين وزارة الصحة والمحافظات، والمطالبة بمسائلة الجهة التي قررت اختيار مستشفى ابن الخطيب لعزل مرضى فايروس كورونا رغم قدمه.كما طالبت عدد من المداخلات بإبعاد وزارات التعليم العالي والتربية والصحة من نظام المحاصصة في تعيين الوزراء لها من اجل النهوض والارتقاء بالقطاعين التعليمي والصحي في العراق.من جهتها، اشارت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تقرير اولي عن حادثة مستشفى ابن الخطيب قيامها بدورها الرقابي منذ وقوع الحريق في المستشفى من خلال الاتصال مع رئاسة مجلس النواب وزيارة وزارة الصحة لطرح التساؤلات على كادرها المتقدم لتدوين الملاحظات الفنية والادارية، اضافة الى زيارة اللجنة الى مستشفى ابن الخطيب للاطلاع على الكارثة المؤسفة منوهة الى ان الخلل في القطاع الصحي هو نتاج تراكمات سوء الاداء في القطاع التنفيذي، لافتة الى أن بناية المستشفى قديمة ولا يحتوي على منظومة حرائق مركزية وعدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع المدني اضافة الى وجود تقصير من جانب افراد حماية المستشفى وادارتها بعدم سيطرتها على اعداد المرافقين والزائرين للمرضى ما يتسبب بدخول اعداد كبيرة منهم فضلا عن استخدام الهيترات الكهربائية وطهي الطعام داخل الردهات وتراكم قناني الاوكسجين داخلها، اضافة الى عدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الخدمية في المستشفيات.وفي ذات الشأن دعا السيد حسن الكعبي الى انهاء ملف ارتباط دوائر الصحة والتربية في المحافظات.من جانب اخر، أدى السيد فيصل حسان سكر اليمين الدستورية بديلا عن النائبة السابقة هدى سجاد.بعدها تقرر رفع الجلسة.الدائرة الاعلاميةمجلس النواب26/4/2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدائرة الإعلامية تنشر تفاصيل جلسة البرلمان الاستثنائية بشأن ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدائرة الإعلامية تنشر تفاصيل جلسة البرلمان الاستثنائية بشأن ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).