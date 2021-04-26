أحفاد شعراء النقائض

2021/04/26 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود بي الذاكرة إلى مطلع هذه الألفية؛ عندما أعارني أستاذي القدير/ د.مصطفى بكري السيد ـ رحمه الله ـ كتابا كان حديث العهد بقراءته.الكتاب الذي كان يقع في جزءين هو: "سيرة حياتي" للباحث القدير/ عبد الرحمن بدوي، وهو الكتاب الذي أحدث بمجرد صدوره عام 2000 ضجة كبرى في أوساط المثقفين، بل وحتى في أوساط بعض الأحزاب والتيارات السياسية التي طالها ـ بشكل أو بآخر ـ بدوي بلسانه الحاد الذي لم يٌوفَر أحدا من النقد، بل وربما من السبّ؛ إلا القليل.

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