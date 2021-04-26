المجلس العسكري في تشاد يعين رئيساً للحكومة الانتقالية

2021/04/26 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عين المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، اليوم الإثنين، ألبيرت باهيمي باداكيه، رئيسا للحكومة خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 18 شهرا، وفق الخطة التي أعلنها المجلس عقب مقتل الرئيس الراحل إدريسي ديبي الأسبوع […]

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