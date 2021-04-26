كلوي تشاو تدخل تاريخ الأوسكار كأول امرأة آسيوية تفوز بجائزة أفضل إخراج - سمير حنا خمورو

2021/04/26 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو فاز فيلم بلا مأوى "Nomadland" بثلاثة جوائز اوسكار رئيسية، اوسكار أفضل فيلم، وأوسكار للمخرجة الصينية المولد كلوي تشاو التي دخلت تاريخ الأوسكار كأول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة الأوسكار أفضل مخرج.



ولدت تشاو في الصين وعاشت في بكين حتى سن الرابعة عشرة عندما انتقلت للدارسة في لندن ثم انتقلت للدراسة في لوس انجليس.



والاوسكار الثالث كان من نصيب الممثلة الكبيرة فرانسس ماكدورماند الب ......





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