إنها الرأسمالية يا عزيزي - محمود محمد ياسين

2021/04/26 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_محمد_ياسين في حلقة 17 ديسمبر 2020 من برنامج "حوار المستقبل - قنات النيل الأزرق التلفزيونية" السودانية، استضاف مقدم البرنامج بعض الاقتصاديين للحديث عن ميزانية الدولة للعام 2020.



استهل مقدم البرنامج، الذي بدا ان تحضيره للحوار كان جيدا، بسؤال وجهه لعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، دكتور صدقي كبلو، الذي كان ضمن المشاركين، حول ما هي موجهات الموازنة التي تبناها تنظيم” قوى الحرية والتغيير (قحت) “وأرفق سؤاله حول ه ......





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