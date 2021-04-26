المحرمات في زومبيستان - حنان محمد السعيد

2021/04/26 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد آثارت استقالة وزير الإعلام في زومبيستان حديثًا ذو شجون عن أحد أهم المحرمات في هذا البلد الذي أصبح محرمًا على أهله وحلالًا لكل أفّاك وفاجر.



فمجرد ترديد الرجل لعبارة يمكنك أن تسمعها في كل يوم من مختلف البشر في زومبيستان على تنوع ثقافاتهم ومستوياتهم التعليمية والمادية حيث قال: "لم يعد أحد يتابع شاشات التلفزيون المحلي أو يقرأ الصحف الورقية" ..



وهنا فتحت عليه أبواب الجحيم التي تكفي لفتحها إيماءة من ......





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