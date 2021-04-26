أوبك متفائلة بشأن مستقبل النفط العالمي

2021/04/26 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صرح الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو، اليوم الاثنين، بأن “أوبك” ترى إشارات إيجابية في تطور الاقتصاد العالمي وفي آفاق صناعة النفط.

وقال باركيندو: “هناك مؤشرات إيجابية في الاقتصاد العالمي وتوقعات الصناعة”، مشددا على أن العديد من العوامل لا تزال تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة.

وتأتي التصريحات قبل اجتماع مزمع لمجموعة “أوبك+”، والذي من المخطط عقده يوم الأربعاء.

وقلصت “أوبك+” إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وتم تعديل التخفيضات لتصبح 6.9 مليون برميل يوميا في أبريل الجاري.

وفي مايو المقبل، من المفترض تقليص التخفيضات لتكون 6.55 مليون برميل يوميا، وإلى 6.2 مليون برميل يوميا في يونيو 2021، وإلى 5.76 مليون برميل يوميا في يوليو 2021.

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