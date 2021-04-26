المالية النيابية: مضاعفة تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة

2021/04/26 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعها مع المحافظين أمس بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، فيما أكدت مضاعفة تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماع اللجنة المالية النيابية مع المحافظين جاء من أجل الاطلاع على الخطط الاستثمارية للمحافظات وتخصيصاتها للمشاريع المستمرة والجديدة"، مبينا أن "اللجنة وبحسب قانون الموازنة خصصت المبالغ المالية الى المشاريع ذات الإنجاز العالي لضمان أكبر عدد من المشاريع التي تدخل الى الخدمة، مع مراعاة المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي لها أهمية حاكمة".وأشار إلى أن "التخصيصات الإضافية التي وضعتها اللجنة المالية الى المحافظات كانت للمشاريع الجديدة والتي يجب أن توزع حسب الأهمية الاستراتيجية والتمثيل السكاني داخل المحافظة"، مبينا أن "خطة تنمية الأقاليم تحظى باهتمام كبير لدى اللجنة المالية لأن هذه التخصيصات تذهب باتجاه مشاريع في المحافظة لتوفير فرص العمل وتخفف من نسب الفقر والبطالة".وأضاف، أن "المشاريع الجديدة ستنعكس على الحركة الاقتصادية في المحافظة وستشهد نشاطا وازدهارا اقتصاديا"، منوها بأن "تخصيصات تنمية الأقاليم كانت في الموازنة تبلغ تريليوني دينار ولكن حرصت اللجنة على مضاعفتها لتكون 4 تريليونات دينار، وكذلك تم إضافة تريليون آخر تم تخصيصه لمشاريع استثمارية جديدة".

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