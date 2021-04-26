الحكم على الإيرانية البريطانية نازنين زاغري بالسجن عاما واحدا 

2021/04/26 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات القضائية في طهران حكما بالسجن عاما واحدا يليه عام من منع السفر بحق الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف التي تحاكم بتهمة "الدعاية" ضد إيران، وفق ما أفاد محاميها الاثنين.

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