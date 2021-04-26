اقبال يكشف لـNRT حصة نينوى من الموازنة ومبالغ القروض والتعويضات

2021/04/26 | 17:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب محمد اقبال، الاثنين، ان الموازنة لا تكفي لاعادة اعمار نينوى بشكل كامل، حيث انها تعرضت لزلزال كبير جدا اصاب بناها التحتية نتيجة عملية استعادتها من داعش، فيما كشف مبالغ القروض والتعويضات الممنوحة للمحافظة.

وقال اقبال في تصريح لـNRT اليوم، (26 نيسان 2021)، ان "وضع نينوى صعب جدا، حيث ان الموازنة لا تكفي لاعادة اعمار المحافظة بشكل كامل، رغم ان موازنة 2021 جيدة وبذلنا جهدا كنواب عن محافظة نينوى مع رئاسة البرلمان لتعديل الفقرات الخاصة بها، وحصلنا على اموال كثيرة، فهناك 150 مليار من موازنة المحافظات، و90 مليار لصندوق الاعمار، و115 مليار للتعويضات، واموال مخصصة للطرق والجسور".

وأضاف، "واستطعنا تثبيت القروض، فهناك قرض فرنسي بـ300 مليون دولار لاعادة اعمار مطار الموصل، وقرض كويتي بـ156 مليون يورو، وقرض كويتي ايضا لاعمار مستشفيي الجمهوري وابن سينا".

واوضح انه "رغم الاموال الكثيرة التي في الموزانة الا اننا لا نستطيع ان نقول انها ستنهض بجميع القطاعات، حيث ان محافظة نينوى تعرضت لزلزال كبير جدا اصاب بناها التحتية نتيجة لعملية الاحتلال التي حدثت فيها واجراءات تحريرها، فتعرضت لتدمير شبه كامل وخاصة في الجانب الايمن من المدينة، وبالتالي تحتاج إلى جهد اممي، ونحن بدورنا نتواصل مع جميع السفارات، وبعتباري عضوا في لجنة العلاقات الخارجية نتواصل مع المنظمات المانحة واننا في حوارات مستمرة لتحصيل اي دعم للمحافظة".

وكشف ان "هناك اموالا في الموازنة لتعويض المتضررين وستكون الحصة الاكبر لنينوى"، مبينا ان "المحافظة تحتاج إلى اموال كثيرة وإلى الجهد الدولي وهذه مسؤولية الدول الكبرى لانها شاركت معنا في التحرير واعطت وعودا كبيرة جدا واليوم بدأت في تحقيق هذه الوعود من خلال القروض التي ذكرناها".

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