العراق,,,ماحال الكادر الطبي في بلد المليون مصاب بفيروس كورونا؟

2021/04/26 | 17:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]في كثير من المراكز المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في العراق، يتضاعف الضغط على الكوادر الطبية ليس فقط بسبب تزايد أعداد المصابين الذين يدخلون الى تلك المراكز بل أيضا لوجود مرافقين من أسر المرضى معهم، في غالب الأحيان.

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