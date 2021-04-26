كركوك.. البيت الثقافي يقيم وقفة حداد على ضحايا ابن الخطيب

2021/04/26 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقا من مبدأ الشعور بالاخوة والجسد الواحد اقام البيت الثقافي في كركوك اليوم الاثنين 26/4/2021، وقفة حداد على ارواح شهداء مستشفى ابن الخطيب.

واستهلت الوقفة باشعال الشموع وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة.

ومن ثم القيت كلمات عبرت عن حزنهم وتعازيهم لذوي الشهداء واشادوا جميعا بمبادرة البيت الثقافي باقامة هذه الوقفة التضامنية.

وفي الختام قدم يوسف طيب مدير البيت الثقافي في كركوك تعازي البيت الثقافي ومثقفي كركوك الى ذوي الضحايا مبتهلا الى الله العزيز القدير ان يسكن شهداءنا فسيح جناته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وطالب الجهات الحكومية العمل على عدم تكرار هذه الكوارث ومحاسبة المسببين وتخفيف العبء على اهالي شهداء مستشفى ابن الخطيب.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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