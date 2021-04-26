روسيا تعلن موظفا بالسفارة الأوكرانية شخصا غير مرغوب فيه

2021/04/26 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو أعلنت أحد موظفي السفارة الأوكرانية، شخصا غير مرغوب به.

وذكرت الوزارة، أن موسكو تحذر سلطات كييف، من أنه في حال استمرار التصرفات المعادية ضد الدبلوماسيين الروس، فسيتم اتخاذ تدابير جوابية.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه يتوجب على الموظف الأوكراني المطرود مغادرة الأراضي الروسية قبل حلول 30 أبريل.

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