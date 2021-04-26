2021/04/26 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت سوريا، اليوم الإثنين، تضامنها مع العراق، في فاجعة استشهاد العشرات اثر حريق مستشفى ابن الخطيب.وأعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تؤكد تضامنها مع العراق بفاجعة ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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