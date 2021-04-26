2021/04/26 | 18:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بسجن النائب البنغالي، محمد شهيد، ومازن الجراح، وحسن الخضر، ونواف الشلاحي، وصلاح خورشيد، 7 سنوات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء ذلك بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، وبراءة سعدون حماد من الاتهام.

وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام في فترة سابقة، على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملات غير قانونية.

وذكرت مصادر عديدة أن "المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة استئناف الكويت تقضي بسجن مسؤولين بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة استئناف الكويت تقضي بسجن مسؤولين بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).