2021/04/26 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن أحد موانئ النفط الرئيسية في البلاد، بعد أسبوع من التوقف بسبب نقص الميزانية.

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