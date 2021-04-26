2021/04/26 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الاثنين، عن مشاريع المحافظة من تنمية الأقاليم في موازنة 2021.وقال منفي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “المثنى أولى محافظة سلمت خطتها، وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظها يكشف مشاريع المثنى بموازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظها يكشف مشاريع المثنى بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظها يكشف مشاريع المثنى بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).