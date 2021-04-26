2021/04/26 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعربت شركة “أسترازينيكا” للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، عن أسفها على قرار الإجراء القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضدها، فيما أكدت أن “لا أساس” قانوني له.وقالت الشركة في بيان تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسترازينيكا تأسف على قرار اتخاذ إجراءات قانونية أوروبية بحقها: لا أساس له المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسترازينيكا تأسف على قرار اتخاذ إجراءات قانونية أوروبية بحقها: لا أساس له) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسترازينيكا تأسف على قرار اتخاذ إجراءات قانونية أوروبية بحقها: لا أساس له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).