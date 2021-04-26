تحذير من صحة كركوك

2021/04/26 | 18:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية صحة كركوك المواطنين اليوم الاثنين، من مخاوف ازدياد عدد المصابين والوفيات بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشتاق لـ PUKmedia، ان وضع كورونا في كركوك مخيف وان حالات الاصابة والوفيات في ازدياد وهذا تطور مخيف خلال الايام المقبلة.

واضاف بوشتاق، ان نحو 40 حالة حرجة تتلقى اليوم العلاج في مستشفيات كركوك، لكن اوضاعهم مستقرة.

من جانبه، اشار رئيس قسم صحة كركوك الدكتور صباح نامق لـ PUKmedia، الى ان حالات الاصابة مقارنة بالاشهر الماضية في ازدياد كبير، مضيفا، انه وفق احصائية دائرة صحة كركوك، فان العشرات يصابون يوميا بفايروس كورونا وان 3-5 اشخاص يفارقون الحياة بسبب الوباء.

واوضح، انه وفق الاحصائية العامة للمصابين بكورونا في محافظة كركوك، فقد وصل عدد المصابين حتى الان الى 41 الفا و552 حالة تعافى من هذا العدد 38 الفا و583 شخصا وتوفي 882 شخصا بسبب كورونا.

PUKmedia محمد احمد-كركوك

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