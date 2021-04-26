إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 4,5 مليون

2021/04/26 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول إفريقيا بلغ 4506471 بعد تسجيل 30910 إصابات جديدة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وجاء في نشرة للمنظمة أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” في إفريقيا ازداد بمقدار 854 خلال الفترة نفسها، ليبلغ 120122 حالة، وأن أكثر من 4 مليون شخص تعافوا من هذا المرض.

وأشارت منظمة الصحة الدولية إلى أن جنوب إفريقيا تأتي في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه (1575471 و54148)، تليها مصر (222523 و13049).



وفي المغرب بلغ عدد الوفيات بكورونا 8992.

أما بالنسبة لدول جنوبي الصحراء فتأتي إثيوبيا في مقدمتها من حيث عدد المصابين والمتوفين (252279 و3551)، تليها نيجيريا (164719 و2062) وكينيا (156787 و2622).

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