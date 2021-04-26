2021/04/26 | 18:36 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 أبريل 2021 | 06:31 مساءً | عدد القراءات : 4

سوريا تعزي العراق بفاجعة ابن الخطيب

أعربت سوريا، الإثنين، عن تعازيها بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، والذي راح ضحيته العشرات.

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، عن "أعمق مشاعر الحزن والعزاء بضحايا حادث الحريق المفجع الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب العراقي المخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".

ونقلت "سانا"، عن المقداد، قوله في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية فؤاد حسين، إن "سوريا حكومة وشعباً تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحادث الأليم الناجم عن الحريق".

وأضاف، أن "سوريا تؤكد تضامنها مع جمهورية العراق في هذا المصاب"، معبراً عن "ثقة سوريا بأن العراق سيتمكن من تجاوز هذا المصاب الذي حصد أرواح الأبرياء".

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