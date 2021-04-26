2021/04/26 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ ثلاثة أيام لم تنقطع أخبار العملات الرقمية من الصفحات الأولى للجرائد التركية، وأيضا من واجهات المواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد قضية "الاحتيال الكبرى في تاريخ الجمهورية"، والتي هزت أوساط هذا السوق وخلقت ذعرا بين آلاف المستثمرين.

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