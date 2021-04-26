2021/04/26 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ارتفاع الكميات المسوقة من الحنطة، خلال الموسم الحالي، بشكل ملحوظ في محافظة المثنى.وذكرت مديرية زراعة المثنى، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة: ارتفاع الكميات المسوقة لمحصول الحنطة بالمثنى المركز الخبري الوطني.

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