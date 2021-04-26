الاتحاد الاوروبي يقاضي شركة تنتج لقاحا لكورونا.. يستعمل في العراق ايضا

2021/04/26 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت شركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية، الاثنين، أن "لا أساس" للإجراء القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضدها على خلفية القصور الذي طرأ على إيصال شحناتها من لقاحات كوفيد إلى التكتل.

وقالت الشركة في بيان، اليوم (26 نيسان 2021)، أعقب إعلان المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراءات، انه "نعتقد ألا أساس لأي منازعة قضائية ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".

وكانت لمفوضية الأوروبية قد أعلنتن في وقت سابق البدء بإجراءات قانونية بحق شركة أسترازينيكا، لأن الأخيرة لم تلتزم بعقد توريد لقاحات فيروس كورونا.

وكان لقاح أسترازينيكا قد واجه تحديات ومعوقات بعد شكوك في وجود علاقة بين اللقاح وتجلطات في الدم، وهو ما أثار تساؤلات حول سلامة اللقاح.

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