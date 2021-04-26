فراهاني: البرلمان الإيراني سيحقق في تسريب معلومات سرية في قناة معادية

2021/04/26 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أمير أبادي فراهاني، أن "البرلمان سيحقق في تسريب معلومات سرية عن البلاد في قناة معادية لإيران"، وأنهم "سيقدمون خونة الشعب والبلد إلى القضاء".

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