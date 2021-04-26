2021/04/26 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم المحكمة العليا الأمريكية اتخاذ قرار فيما إذا كان يمكن لرجل فلسطيني اعتقل بعد هجمات 11 سبتمبر وسجن في قاعدة أمريكية بغوانتانامو الحصول على معلومات تعتبرها الحكومة أسرار دولة.

وكان أبو زبيدة قد اعتقل في باكستان واحتجز داخل منشأة للاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقالت الحكومة الأمريكية إن أبو زبيدة كان مساعدا وحليفا مهما لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

ويريد أبو زبيدة ومحاميه سؤال متعاقدين سابقين مع وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” بشأن عملية في منشأة سرية للمخابرات في بولندا يقولون إنها شهدت احتجاز وتعذيب أبو زبيدة.

وقضت محكمة طعون الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو عام 2019 بأن يخضع المتعاقدان لاستجواب محدود.

وفي طلب للمحكمة العليا لتولي القضية، قالت الحكومة إنها أفرجت عن “كمية كبيرة من المعلومات بشأن برنامج سي آي إيه السابق، وتضمنت تفاصيل عن معاملة أبو زبيدة بينما كان في حوزة الوكالة، وكان منها أيضا ما يخص استخدام أساليب استجواب متطورة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة أمريكية تنظر في قضية أسرار دولة لسجين عربي في غوانتانامو) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة أمريكية تنظر في قضية أسرار دولة لسجين عربي في غوانتانامو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).