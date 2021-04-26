المرور تدعو المواطنين ممن لا يملكون رخص قيادة أو انتهت صلاحيتها لمراجعة مراكز التسجيل

2021/04/26 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

دعت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، المواطنين ممن لا يملكون رخص قيادة لمركباتهم أو انتهت صلاحيتها لمراجعة مراكز التسجيل.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربعي دعا المواطنين الذين يقودون مركباتهم وليس لديهم رخصة قيادة أو كانت نافذه للتوجه إلى مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات لغرض إكمالها".

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