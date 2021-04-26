2021/04/26 | 19:08 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 أبريل 2021 | 06:46 مساءً

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الانضباط تصدر حزمة من العقوبات بينها الإيقاف لنهاية الموسم

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين، الموافق 26/4/2021، اجتماعا لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث التي رافقت المباريات.



وبينت في بيان "لدى الاطلاع على الفيديو الخاص بمباراة (جسر ديالى والطلبة) ضمن دوري الناشئين، وما رافق المباراة من أحداث شغب واعتداء على قوات أمن الملاعب، وبعد الاستماع لإفادات مشرف المباراة والطاقم التحكيمي ومجموعة من قوات أمن الملاعب الموجودين في الملعب، تقرر معاقبة فريق (جسر ديالى) للناشئين بالإيقاف لنهاية الموسم، استنادا لأحكام المادة ( 51 / 3 ) انضباط، مع حرمان النادي من اللعب على أرضه لمدة سنة استنادا لأحكام المادة ( 5/ 2 ) من لائحة الانضباط، وذلك لعدم توفر الأمان والإخلال بالأمن في الملعب من حيث سلامة الفرق والطواقم التحكيمية والمشرفين.



وقررت اللجنة بحسب البيان رد اعتراض نادي الاتصالات على نادي الصليخ، وذلك بعد مطالعة ومفاتحة قسم المسابقات، حيث تقرر رد الاعتراض استنادًا الى هامش قسم المسابقات في الاتحاد الذي ينص على عدم وجود دليل يخص اللاعبين المذكورين في الاعتراض.



ولدى مناقشة قرارات الاتحاد الفرعي في نينوى، عطفًا على ما جاء في اعتراض نادي الحدباء على نادي الأمواج، ولدى مطالعة الكتب الرسمية للاتحاد الفرعي، وتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الاعتراض المذكور أعلاه، تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية في الاتحاد الفرعي.



كما تقرر إلغاء تشكيل لجنة الانضباط الفرعي في نينوى، حيث سبق أن وجهنا بأن جميع القضايا تُنظر من قبل لجنة الانضباط المركزية، وتزويد لجنة الانضباط المركزية بجميع الأوليات الخاصة بالاعتراض للبت فيه، على ان تلغى جميع القرارات السابقة، وتزويدنا بكشوفات نادي الأمواج مع استغناءات اللاعبين القادمين والخارجين من النادي.

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