الدفاع المدني تكشف لـNRT أسباب تكرار الحرائق ومقومات السلامة في الدوائر

2021/04/26 | 19:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، أسباب تكرار حوادث الحرائق في العراق، مؤكدة على ضرورة تطبيق اجراءات السلامة والوقاية في القطاعين العام الخاص.

وذكر المتحدث باسم المديرية، جودت عبدالرحمن، في تصريح لـ NRT عربية (26 نيسان 2021) ان "عدد الحرائق في بغداد والمحافظات وصلت إلى 7000 حادث خلال الثلث الاول من هذا العام، يستثنى منه إقليم كوردستان".

وأوضح عبدالرحمن، ان "المؤشرات البيانية والاحصائية تظهر ان الحرائق تحصل في فصلي الصيف والشتاء"، مشيرا إلى انها "تحدث لاسباب متعلقة بالاهمال في اجراءات الوقائية والسلامة، وايضا النزاعات العشائرية والتماس الكهربائي وغيرها من الأسباب".

وأضاف، ان "أغلب القطاع الخاص وخصوصا المحلات والمخازن التجارية والاسواق الشعبية غير ملتزمة بالانظمة والقوانين الخاصة باجراءات الامن والسلامة وارشادات ووصايا الدفاع المدني"، لافتا إلى المخالفين "يتم احالتهم حسب المادة 20 من قانون الدفاع المدني الى جلسة الفصل وهي اشبه بالمحكمة ويتم تغريمهم مبلغ قدره 250 الف دينار عراقي الى مليون دينار".

وبين عبدالرحمن، انه "في القطاع العام، يتم الكشف مرتين في السنة ويتم تثبيت الملاحظات والمخالفات في هذا الكشف، ويتم تضمين الملاحظات والمخالفات في سجل الدفاع المدني ويرسل الى وزارة الداخلية ومنها الى الوزارات المعنية والدوائر المختلفة".

وشدد على انه "ينبغي على الوزارات المعنية متابعة الدوائر المخالفة في تطبيق اجراءات السلامة والوقاية، لمنع حصول حرائق كبيرة" مؤكدا ان "توفر منظومات الاطفاء او الانذار المبكر والحماية الذاتية سيسهم في السيطرة بشكل اسرع على الحريق وعدم توسعه حتى وصول فرق الدفاع المدني".

وتابع عبدالرحمن، ان "دوائر الدولة تخضع للكشف مرتين في السنة لبيان مقومات السلامة ويتم تثبيت الملاحظات والمخالفات"، مردفا بالقول ان "مادة 26 في قانون الدفاع المدني لسنة 2013 تنص على تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتأمين واعمار المشاريع الخاصة بالدفاع المدني، اي يجب على جميع الدوائر ان تخصص من ميزانيتها مبالغ لتوفير متطلبات الدفاع المدني واجراءات السلامة والوقاية وبعكسه سوف تطبق المادة 35 التي تنص على ان رئيس الدائرة او المشروع في مختلف القطاعات يتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية عن الاضرار التي تلحق بها بسبب الاهمال والتقصير بتنفيذ التوصيات من خلال لجان الكشف من مديرية الدفاع المدني العامة".

ودعا في الختام "الدوائر ومدرائها الى الاهتمام بقانون الدفاع المدني وبالمادة 26 و35 حتى نضمن عدم حصول الحرائق او تقليل فرصها".

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