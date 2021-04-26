امريكا تمنح مساعدات نقدية لـ 1400 عائلة عائدة الى شنكال

2021/04/26 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت القنصلية الامريكية في اقليم كوردستان مساعدات مالية لاف و400 عائلة نازحة عائدة الى قضاء شنكال.

وقالت القنصلية الامريكية في اربيل في بيان، انه بعد ست سنوات من النزوح، فان العديد من العوائل من اهالي قضاء شنكال تنوي العودة الى مناطقها، مضيفة ان فرع المنظمة الدولية للهجرة في العراق وبدعم مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الامريكية منحت مساعدات مالية نقدية الى 1400 عائلة.

من جانبه قال قائممقام قضاء شنكال محما خليل لـ PUKmedia، ان قيمة المساعدات 320 دولار امريكي لكل عائلة، مشيرا الى استمرار هذه المساعدات.

واضاف خليل، ان هذه المساعدات فقط لتشجيع النازحين الى العودة الى مناطقهم الاصلية.

PUKmedia ليث حسين-شنكال

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