اتلاف 14 طناً من المواد منتهية الصلاحية في الديوانية

2021/04/26 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إتلاف 14 طناً من المواد المنتهية الصلاحية في إحدى مولات محافظة الديوانية.

وقال الجهاز في بيان صحفي، إن “مفارزع في قسم الأمن الاقتصادي شرع بحملة واسعة لمتابعة المواد منتهية الصلاحية بالتعاون مع الرقابة الصحية”.

وأشار إلى أن “الحملة أسفرت عن ضبط ما يقارب 14 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في احد المولات وسط المدينة حيث قامت بإتلافها وفق محاضر إتلاف أصولية”.

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