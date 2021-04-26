الإتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات فيينا غداً الثلاثاء

2021/04/26 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، استئناف محادثات فيينا بشأن الملف النووى الإيرانى غداً الثلاثاء.وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أن “المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق […]

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