المسعودي: تغيير سيطرأ على سلم رواتب الموظفين

2021/04/26 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، اليوم الاثنين، أن تغيير سلم الرواتب مرهون بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يقلل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى.وقال المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن تغييراً سيطرأ على سلم الرواتب يكون عنوانه تقليل الفوارق بين الدرجات بين العاشرة والاولى وتقليل الفوارق بين الوزارات".وأضاف المسعودي، أن "هناك وزارات تختلف رواتبها عن الأخرى، وستجري أيضاً إعادة النظر بمخصصات الخطورة والشهادة وهذا يشمل جميع الرواتب في كافة الوزارات".وتابع أن "مجلس النواب لم يفلح بتشريع قانون جديد بديل عن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، والمجلس الآن بصدد تشريع قانون جديد للخدمة المدنية وليس تعديل القديم، بموجب المادة 60 ثانيا من الدستور"، مشيراً إلى أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى، وطرح في الدورات البرلمانية السابقة لكنه لم يمرر لوجود اعتراضات سياسية".وأشار إلى أن "الهدف من تشريع قانون جديد هو وضع سلم رواتب جديدة لتقليل الفوارق ولتقليل طلبات النقل من وزارة الى أخرى إضافة إلى تنظيم قانون جديد يراعي التغيرات الوظيفية".

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