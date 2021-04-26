نداء جديد من المرور العامة يتعلق برُخص قيادة المركبات

2021/04/26 | 19:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت مديرية المرور العامة، الإثنين، المواطنين ممن لا يملكون رخص قيادة لمركباتهم أو انتهت صلاحيتها لمراجعة مراكز التسجيل.

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وقالت المديرية في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي دعا المواطنين الذين يقودون مركباتهم وليس لديهم رخصة قيادة أو كانت نافذه للتوجه إلى مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات لغرض إكمالها".

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