2021/04/26 | 19:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الأثنين 26 أبريل 2021 | 07:27 مساءً

| عدد القراءات : 10

فريق التفتيش الخليجي: العراق قادر على إنجاح الأحداث الرياضية

أكد رئيس فريق تفتيش خليجي 25 حميد الشيباني، أن الجميع يعرف قدرات العراق في إنجاح الأحداث الرياضية.



وقال اتحاد كأس الخليج العربي في بيان، إن "الجميع يعرف قدرات العراق وكوادره على التنظيم وإنجاح أي حدث رياضي والزيارة التي أجريت الى محافظة البصرة هي من أجل المساهمة في إنجاح إقامة البطولة".



وتابع أن "الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج ستعقد اجتماعا اليوم وستتم خلاله مناقشة جاهزية العراق لاستضافة البطولة بناء على التقرير الذي سيرفعه فريق العمل".



ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بتشكيل فريق عمل لتهيئة كافة مستلزمات استضافة خليجي 25، فيما أكد حرص حكومته على استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.



كما أوعز الكاظمي في وقت سابق خلال زيارته إلى ملعب نادي الميناء الأولمبي في البصرة، بـ "مضاعفة العمل بالملعب وبهمة كبيرة، لإنجاز وإكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزا لبطولة خليجي 25".



ولفت إلى أن "الحكومة حريصة على إكمال كل ما يتعلق بهذا الملف الذي يعكس سمعة العراق ويظهر قدرته على استضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق التفتيش الخليجي: العراق قادر على إنجاح الأحداث الرياضية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق التفتيش الخليجي: العراق قادر على إنجاح الأحداث الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).