لجنة اعمار الموصل تفصح عن أبرز مشاريعها ومصادر التمويل

2021/04/26 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد عضو اللجنة الرئيسية لاعمار الموصل صباح الكاظمي، الاثنين، ان اللجنة ستعمل على المشاريع الحيوية والبنى التحتية وخاصة في المدينة القديمة التي تعرضت لدمار كبير.

وأوضح الكاظمي في مؤتمر حضره مراسل NRT اليوم، (26 نيسان 2021)، ان "اللجنة ستعمل على تحسين كورنيش المدينة، ورفد المحافظة بالمشاريع الاقتصادية، واحياء بعض المصانع الحكومية المتوقفة".

إلى ذلك قال المدير التنفيذي للجنة اعمار الموصل، عبدالقادر الدخيل، في المؤتمر ذاته "لدينا الكثير من المشاريع وسنعمل مع محافظة نينوى لانجاز المتلكئ منها، فضلا عن اقامة بعض المشاريع الجديدة".

وبين الدخيل، "لدينا مصادر تمويل في المحافظة من تنمية الاقاليم وصندوق الاعمار ومبالغ إعادة الاستقرار اضافة إلى البترودولار، ونعتقد اننا سنحصل على التمويل من خلال مناقلة بعض فقرات الموازنة والزوائد التي تحصل فيها، كما سنعتمد على المنح التي تقدمها بعض الدول العربية".

وأشار إلى ان "الاعمار سيبدأ من المدينة القديمة التي تمتد من الجسر العتيق إلى الجسر الخامس وبعمق 200 متر، وستكون المعالجة اما بتنفيذ التصميم المصادق في 2010 او الاستملاك في حال كانت المبالغ غير كبيرة".

A.A

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