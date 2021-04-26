الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات فيينا غداً

2021/04/26 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، استئناف محادثات فيينا بشأن الملف النووى الإيرانى غداً الثلاثاء.

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