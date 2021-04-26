2021/04/26 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، عن غلق كامل في تركيا لمدة ثلاثة أسابيع.وقال إردوغان في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني” “سنطبق اغلاقا كاملا في تركيا بدءاً من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إردوغان يعلن إغلاقاً كاملاً لثلاثة أسابيع في تركيا المركز الخبري الوطني.

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