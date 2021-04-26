2021/04/26 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقعت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، احتمالية فرض حظر شامل خلال فترة أسبوع العيد بعد انتهاء شهر رمضان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (26 نيسان 2021)، إنه "من الممكن فرض الحظر الشامل بفترة العيد وستجري بعده مراجعة شاملة لموضوعة الحظر مع تقييم كامل حسب الموقف الوبائي".

وأضاف، أن "هناك إمكانية لتخفيف إجراءات الحظر بعد عطلة العيد".

وأكد أن "الحظر ساهم بتقليل عدد الإصابات وكنا متوقعين أن يزداد معدلها لما فوق الـ 10 آلاف يومياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية تعيد الحديث عن فرض حظر التجوال الوقائي خلال العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية تعيد الحديث عن فرض حظر التجوال الوقائي خلال العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).