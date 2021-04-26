أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا.. إردوغان يفرض إغلاقا كاملا في تركيا

2021/04/26 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الإثنين، فرض إغلاق كامل في تركيا بدءا من الخميس القادم وحتى 17 مايو لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا في البلاد.

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