2021/04/26 | 20:42 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 أبريل 2021 | 08:32 مساءً

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أردوغان يعلن بدء ساعات الإغلاق الكامل في عموم تركيا ولمدة 3 أسابيع

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، بدء ساعات الإغلاق الكامل في عموم تركيا ولمدة 3 أسابيع.



وانتهى الاجتماع بين اردوغان ووزرائه، وسط ترقب الملايين لأبرز القرارات التي سيتم اتخاذها بعد هذا الاجتماع، الذي كثر الحديث حول إمكانية إقرار إعادة الإغلاق الكامل في البلاد في ظل ارتفاع الحالات بفايروس كورونا.



وقال أردوغان في تصريح له نقلته وسائل الاعلام التركية، انه" سيدأ الحظر اعتباراً من يوم الخميس 29 نيسان ويستمر حتى 17 أيار/مايو”، حيث ستغلق جميع أسواق السلسلة (الماركت) طوال أيام الحظر".



وأضاف" سيتم إيقاف التعليم المباشر في جميع الصفوف بدون استثناء وتأجيل الامتحانات".



واشار اردوغان، الى" اننا سنطبق اغلاقا كاملا في تركيا اعتبارا من الخميس المقبل 29 نيسان/أبريل وحتى الاثنين 17 أيار/مايو”.

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