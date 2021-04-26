2021/04/26 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ممثل رئاسة البرلمان في اللجنة الحكومية التي شكلت بخصوص حادثة مستشفى إبن الخطيب، بشير الحداد، اليوم الإثنين، موعد اعلان نتائج التحقيقات بأسباب وقوع حادثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يعلن موعد عرض نتائج التحقيقات بحادثة ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يعلن موعد عرض نتائج التحقيقات بحادثة ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يعلن موعد عرض نتائج التحقيقات بحادثة ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).